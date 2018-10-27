شعب يحتل المرتبة الأولى بالتشاؤم ويفقد الأمل في الحياة

كابول(صدى):

ربما تسمع عن شخض متشائم، أما عن شعب بأكمله جمعته مشاعر الحزن والخوف والتشاؤم وقربتهم الكآبة من بعضهم فهذا الأمر غريب بعض الشيء، ولكن أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أمريكي، أن الأفغان متشائمون اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الاستطلاع أن الأفغان يحتلون المرتبة الأولى بين سائر شعوب الأرض لجهة مدى السوء الذي يتوقعون أن يكون عليه المستقبل في بلدهم الغارق في حرب لا تنتهي.

وتم إجراء الاستطلاع في يوليو على عينة تمثيلية من ألف شخص بطريقة المقابلة المباشرة؛ حيث كان متوسط العلامة التي أعطوها لنظرتهم إلى المستقبل 2.3 على 10 وهي أدنى علامة على الإطلاق يسجلها المعهد الأمريكي في بلد ما منذ بدأ بإجراء هذا النوع من الاستطلاعات حول العالم في 2006.

وأعطى الأفغان علامة 2.7 على 10، لمستوى حياتهم اليوم وهي أيضًا أدنى نتيجة يسجلها المعهد في دول العالم قاطبة؛ بينما خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، قتل أو جرح في أفغانستان أكثر من ثمانية آلاف شخص، ما يعني أن هذا البلد قد يتقدم في نهاية هذه السنة على سوريا في عدد ضحايا الحرب خلال 2018.