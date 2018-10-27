خفر السواحل الأمريكية تواصل البحث عن طائرة مفقودة في المحيط الأطلسي

واشنطن(صدى):

واصلت سفن وطائرات خفر السواحل الأمريكية اليوم السبت، البحث في المحيط الأطلسي عن طائرة مدنية سقطت أمس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خفر السواحل يواصلون البحث عن الطائرة المفقودة بعدما أظهر موقع لتتبع رحلات الطيران أنها حاولت العودة إلى ولاية ساوث كارولاينا قبل أن تختفي من على شاشة الرادار.

وقال خفر السواحل في بيان إننا ” بحثنا منطقة بالمحيط الأطلسي أكبر من ولاية ديلاوير لكن دون العثور على أي أثر للطائرة المدنية، وإنها اختفت من على شاشة الرادار على بعد 177 كيلومترًا إلى الشرق من تشارلستون بعد أن أبلغت مراقبي الحركة الجوية بوجود حالة طارئة، وامتنعت إدارة الطيران الاتحادية عن التعليق على عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة “.