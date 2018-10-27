السماح لمنسوبي ” التعليم ” بنقل خدماتهم والتحويل للكادر الإداري
كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن السماح لجميع منسوبيها بنقل خدماتهم لجهات خارج وزارة التعليم ” التعليم العام “، بالإضافة إلى الإعارة لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن التقديم يكون من خلال نظام ” فارس ” ، مؤكدةً على عدم استقبال أو رفع طلبات نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية ورقيًا.
وقالت الوزارة أن التقديم يعتمد على: التقيد بفترة تقديم موحدة من 19 /2 /1440هـ وحتى 20 /4 /1440هـ، والالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة والتكليف.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4815 ] نشر منذ 16 دقيقة
على مبداء -رحم الله من زار وخفف-النقل للجهات الاخرى-
الكادر الاداري يحاربون ويضاربون لنقلهم للكادر التعليمي- فكيف بالعكس-
ومن العقوبات على بعض المخالفات نقل المعلم للكادر الاداري-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4815 ] نشر منذ 12 دقيقة
على مبداء -رحم الله من زار وخفف-النقل للجهات الاخرى-
الكادر الاداري يحاربون ويضاربون لنقلهم للكادر التعليمي- فكيف بالعكس-
ومن العقوبات على بعض المخالفات نقل المعلم للكادر الاداري-