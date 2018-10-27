البنتاجون يجري تجربة ناجحة لمنظومة أمريكية يابانية جديدة مضادة للصواريخ
تمكن الجيش الأمريكي من اعتراض جهاز بالستي متوسط المدى أثناء تجربة منظومة جديدة مضادة للصواريخ طُوّرت بالشراكة مع اليابان.
ورصد بحارة المدمّرة الأمريكية ” يو اس اس جون فين ” جهازًا بالستيًا وتابعوه واستهدفوه عبر الصاروخ الاعتراضي ” اس ام-3 بلوك آي آي إيه ” أثناء تجربة أجريت من الساحل الغربي لهاواي، حسب ما أعلنت الوكالة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ (ام دي إيه) في بيان.
وصرّح مدير هذه الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية سام غريفز ” كان ذلك نجاحًا رائعًا ” .
وباءت تجربتان بالفشل في يونيو 2017 ويناير 2018 فيما كانت تجربة فبراير 2017 مثمرة. ومن المفترض أن يسمح الصاروخ الاعتراضي ” اس ام-3 بلوك آي آي إيه ” ، الذي طوّرته الولايات المتحدة واليابان سويًا، بتحديث منظومة الدفاع المضادة للصواريخ ” ايجيس ” التي زودت بها خصوصا السفن الأمريكية واليابانية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19391 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يعطينا من خيرهم ويكفينا شرهم