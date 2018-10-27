البنتاجون يجري تجربة ناجحة لمنظومة أمريكية يابانية جديدة مضادة للصواريخ

واشنطن(صدى):

تمكن الجيش الأمريكي من اعتراض جهاز بالستي متوسط المدى أثناء تجربة منظومة جديدة مضادة للصواريخ طُوّرت بالشراكة مع اليابان.

ورصد بحارة المدمّرة الأمريكية ” يو اس اس جون فين ” جهازًا بالستيًا وتابعوه واستهدفوه عبر الصاروخ الاعتراضي ” اس ام-3 بلوك آي آي إيه ” أثناء تجربة أجريت من الساحل الغربي لهاواي، حسب ما أعلنت الوكالة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ (ام دي إيه) في بيان.

وصرّح مدير هذه الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية سام غريفز ” كان ذلك نجاحًا رائعًا ” .

وباءت تجربتان بالفشل في يونيو 2017 ويناير 2018 فيما كانت تجربة فبراير 2017 مثمرة. ومن المفترض أن يسمح الصاروخ الاعتراضي ” اس ام-3 بلوك آي آي إيه ” ، الذي طوّرته الولايات المتحدة واليابان سويًا، بتحديث منظومة الدفاع المضادة للصواريخ ” ايجيس ” التي زودت بها خصوصا السفن الأمريكية واليابانية.