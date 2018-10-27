أسعار النفط ترتفع قبل سريان عقوبات على إيران

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار عقود النفط بدعم من توقعات بأن عقوبات على إيران ستضع ضغوطا على الإمدادات العالمية، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة مع تضرر توقعات الطلب على الوقود من موجة مبيعات في أسواق الأسهم ومخاوف بشأن حروب تجارية.

وصعدت عقود خام برنت 73 سنتا أو حوالي 1% لتبلغ عند التسوية 77.62 دولار للبرميل.

وينهي خام القياس العالمي الأسبوع منخفضا نحو 2.7% وموسعا خسائره في ثلاثة أسابيع إلى حوالي 10 دولارات.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26 سنتا، أو 0.4%، لتغلق عند 67.59 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بحوالي 2.3%.

وحصلت الأسعار على بعض الدعم عندما قال مصدران لرويترز إن العراق سيوقف تصدير الخام بالشاحنات من حقل كركوك إلى إيران في نوفمبر للامتثال لعقوبات أمريكية.وقالت واشنطن إنها تريد أن تنخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، لكن هذا يبدو غير مرجح.