بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يقود طائرته الخاصة أثناء توجهه للأقصر

نايف السالم(صدى):

أقدم الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني على قيادة طائرته الخاصة بنفسه، أثناء توجهه إلى مدينة الأقصر المصرية، من أجل المشاركة في اجتماع معهد الط يران الدولي.

ومن جانبه، أوضح سفير المملكة لدى القاهرة الدكتور أسامة نقلى أنه رافق الأمير سلطان خلال رحلته إلى الأقصر، مضيفاً أنه رغم معرفته الطويلة بالأمير سلطان، موضحا أنها لم تكن المرة الأولى التي يشاهده وهو يقود طائرته، حيث وصف الرحلة بأنها كانت جميلة وسلسة.

وأشار نقلي عبر حسابه بموقع ” إنستجرام ” : ” حب الأمير سلطان للطيران يصل إلى حد الشغف.. ويدفعه دائماً إلى أن يكون محلقاً بطموحاته التي تصل عنان السماء “.

وتابع: ” يقود طائرته بنفسه في جميع رحلاته مستمتعاً أيما استمتاع.. ورغم معرفتي الطويلة بسموه الكريم، إلا أنها المرة الأولى التي أسافر فيها على طائرته الخاصة وهو يقودها، وكانت الرحلة جميلة سلسة ولا أعرف عما إذا كان السبب صفاء الأجواء، أم عشق القائد للطيران جعل منها رحلة جميلة “.