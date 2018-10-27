الذهب يصعد لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

وكالات(صدى):

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر وسجلت رابع أسبوع من المكاسب، مع إقبال المستثمرين على التماس الآمان في المعدن النفيس وسط هبوط حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وقفز الذهب حوالي 1% في المعاملات الفورية إلى 1243.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو(تموز)، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.26% عند 1234.84 دولار في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر(كانون الأول) 3.40 دولار، أو 0.28%، لتبلغ عند التسوية 1235.80 دولار للأوقية.

وسجل الذهب رابع زيادة أسبوعية في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير(كانون الثاني).وأسعار المعدن الأصفر مرتفعة أكثر من 6% منذ أن هبطت إلى 1159.96 دولار للأوقية في منتصف أغسطس(آب)، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير(كانون الثاني) 2017.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5% إلى 1105.22 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق هذا الأسبوع مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 1150.50 دولار.

وزادت الفضة 0.1% إلى 14.63 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 1.2% إلى 832.50 دولار للأوقية.