في الطائف.. مدرسة توفر ملابس شتوية لطالباتها لحمايتهن من البرد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وفرت إدارة إحدى مدارس البنات بالطائف، ملابسًا شتوية للطالبات اللاتي قد تعانين من برودة الطقس، سواء لحاجتهن أو نسيانهن ملابسهن الشتوية.

وخصصت المدرسة ركنًا بغرفة الإرشاد ،للملابس الثقيلة والجاكيتات للطالبات بقياسات مختلفة، بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء.