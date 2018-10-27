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في الطائف.. مدرسة توفر ملابس شتوية لطالباتها لحمايتهن من البرد

في الطائف.. مدرسة توفر ملابس شتوية لطالباتها لحمايتهن من البرد
عبدالعزيز القثامي(صدى):

وفرت إدارة إحدى مدارس البنات بالطائف، ملابسًا شتوية للطالبات اللاتي قد تعانين من برودة الطقس، سواء لحاجتهن أو نسيانهن ملابسهن الشتوية.

وخصصت المدرسة ركنًا بغرفة الإرشاد ،للملابس الثقيلة والجاكيتات للطالبات بقياسات مختلفة، بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37002 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزاااااهم خير
ذكروني بقائد مدرسة أتصل على أبو خمسة طلاب عنده
قال له عندنا حفل في المدرسة ونبي منك 100ريال قيمة بدل عسكرية لأولادك!!!
رد أبوهم
أقول
خلوهم بثيابهم وحطوهم مباحث😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 20643 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاهم الله خير

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 ساعة

شخبط لخبط لىخابيط

[ عدد التعليقات: 4810 ] نشر منذ 47 دقيقة

جزاهم الله خير-
هناك طرق افضل من توزيعها امام الناس-
رأيت ناس تشتري بطاقات من محلات الملابس والبقالات بمبلغ معين وتعطى للمحتاج بسريه تامه ويذهب الى المحل ويعطيهم البطاقه ويستلم مايحتاج وكأنه اشتراه-من الافضل-والله اعلم-

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