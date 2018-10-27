الأمير تشارلز يعترف بندمه الشديد على قرار الزواج من ديانا
في سيرة ذاتية جديدة، اعتبر الأمير تشارلز أن خطوة زواجه بديانا التي مر على رحيلها نحو 21 عامًا في حادث مأساوي، ” خطأ جسيما ” .
وقال الأمير تشارلز إنه بإتمام تلك الزيجة سمح لنفسه ولديانا وللعائلة المالكة بالوقوع في مشكلة، حيث أحاطتها الشكوك منذ البداية وكان محكوما عليها بالفشل.
وتعد هذه المرة الأولى منذ وفاتها يعترف الأمير تشارلز بندمه الشديد على قرار الزواج من ديانا الذي تم في حفل زفاف لا ينسى عام 1981م.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37002 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذاب لاتصدقونه
مازال يحبها والدليل أنه كل أشوي قاعد يتذكرها
حتى بعد مرور21عام🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20643 ] نشر منذ 2 ساعتين
لسا فاكر يا تشارلز
وليه حضرتك نادم على الزواج من ديانا