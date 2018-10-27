الأمير تشارلز يعترف بندمه الشديد على قرار الزواج من ديانا

لندن(صدى):

في سيرة ذاتية جديدة، اعتبر الأمير تشارلز أن خطوة زواجه بديانا التي مر على رحيلها نحو 21 عامًا في حادث مأساوي، ” خطأ جسيما ” .

وقال الأمير تشارلز إنه بإتمام تلك الزيجة سمح لنفسه ولديانا وللعائلة المالكة بالوقوع في مشكلة، حيث أحاطتها الشكوك منذ البداية وكان محكوما عليها بالفشل.

وتعد هذه المرة الأولى منذ وفاتها يعترف الأمير تشارلز بندمه الشديد على قرار الزواج من ديانا الذي تم في حفل زفاف لا ينسى عام 1981م.