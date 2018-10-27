تحذير لأهالي الباحة من عبور الأودية

إبراهيم الزهراني(صدى):

بالتزامن مع التقلبات الجوية، حذرت إمارة منطقة الباحة الأهالي من عبور الأودية.

وتهيب الإمارة بكافة المواطنين والمقيمين وخصوصا مرتادي الاودية والطرقات بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة بالإقامة في الأودية أو عبورها أثناء جريانها.

ودعت إلى عدم الخروج إلى أماكن التنزه أثناء هطول الأمطار ومراعاة ارتياد الطرق عند الضرورة.

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