تفاصيل جديدة عن ” جثتي الفريزر ” وسبب احتجاز إحداهما

نايف السالم(صدى):

في تفاصيل جديدة عن الجثتين اللتين عثر عليهما داخل فريزر بمستشفى خاص بالمدينة المنورة، أوضحت مصادر سبب وجود جثة أحد الطفلين بالفريزر.

ويعود السبب إلى أن المستشفى تحفظت بجثة الطفل لحين سداد ذويه المستحقات المالية الخاصة بالمستشفى.

وظلت المستشفى بحسب المدينة، محتفظة طوال الـ 3 سنوات بجثة الطفل لعدم تمكن ذويه من سداد تكلفة علاجه.

وتعود الجثتان لطفل حديث الولادة، والآخر يقدر عمره بخمسة أشهر، لوافدين.