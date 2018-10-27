تفاصيل جديدة عن ” جثتي الفريزر ” وسبب احتجاز إحداهما
في تفاصيل جديدة عن الجثتين اللتين عثر عليهما داخل فريزر بمستشفى خاص بالمدينة المنورة، أوضحت مصادر سبب وجود جثة أحد الطفلين بالفريزر.
ويعود السبب إلى أن المستشفى تحفظت بجثة الطفل لحين سداد ذويه المستحقات المالية الخاصة بالمستشفى.
وظلت المستشفى بحسب المدينة، محتفظة طوال الـ 3 سنوات بجثة الطفل لعدم تمكن ذويه من سداد تكلفة علاجه.
وتعود الجثتان لطفل حديث الولادة، والآخر يقدر عمره بخمسة أشهر، لوافدين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36995 ] نشر منذ 44 دقيقة
لاحول ولاقوةالاباالله
يمكن أهل الطفل فقراء
وش بتستفيدون يوم تخلون الجثة باالثلاجة
السنين هذي كلها
أعوذ باالله من قساوة قلوب البشر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19385 ] نشر منذ 38 دقيقة
اعوذبالله كيف مافيه مراقبه عليهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20631 ] نشر منذ 28 دقيقة
معقوله وصل الغباء في ادارة المستشفى الى هذه الدرجه
الطفلان قد توفاهم الله وذويهم غادرو البلاد بما انهم من الوافدين فماذا تنظر ادارة المستشفى
alfahd42[ عدد التعليقات: 19385 ] نشر منذ 16 دقيقة
ليس غباء بل عدم خوف من الله ولا من محاسب من البشر