حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ، حائل، القصيم، الشرقية ،الرياض ،الحدود الشمالية الجوف) مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.