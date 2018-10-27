عقوبات أمريكية أكثر صرامة بانتظار إيران

واشنطن(صدى):

توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، بعقوبات أكثر صرامة ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع، ضد طهران.

وقال بومبيو : ” إن إيران تعرض الطيران المدني التجاري للخطر بسبب الإجراءات التي تتخذها ” .

وأشار إلى أن كل وكالة أو جهاز تابع للأمم المتحدة، يقدم تقارير عن الإرهاب، يحدد إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، موضحًا أن بلاده حضت شركاءها الأوروبيين لمساعدتها في مواجهة السلوك الإيراني.

وعن الاتفاق النوي قال : ” لقد كان اتفاقا سيئا للولايات المتحدة، واتخذ الرئيس قرارا صائبا بالانسحاب من الاتفاق النووي، وكل ما نطلبه من إيران هو ببساطة أن تكون دولة طبيعية، أن تتوقف عن تصدير الإرهاب وعن استخدام وكلائها لإحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم ” .