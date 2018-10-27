طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

القدس(صدى):

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد إطلاق عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

واستهدفت الطائرات موقع البحرية التابع لحركة حماس ، ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة ، بينما قصفت طائرات استطلاع عدة أراضٍ ومواقع غير مأهولة جنوب القطاع .

وما زالت الطائرات الإسرائيلية تحلق في أنحاء متفرقة من أجواء قطاع غزة .