بالفيديو.. رجل لايصلي في المسجد بدون عذر فما الحكم؟.. الشبيلي يجيب
أجاب الدكتور يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، على سؤال حول حكم من يصلي في المنزل بدلا من المسجد.
وتضمن نص السؤال : ” رجل لا أصلي في المسجد بدون عذر، لكن أحافظ على صلواتي الخمس في المنزل بسبب مشكلة شخصية ، فما حكم ذلك ” .
وقال الشتري في جوابه : ” على المرء أن يجاهد نفسه ويتغلب على الأعذار الشخصية، أنا لا أعلم ماهي المشكلة التي تمنعه من الصلاة لكن إذا كان مريضًا فعليه البحث عن علاج والدعاء بأن يقويه الله على الصلاة في المسجد، بدل من الاستمرار بأدائها في المنزل ” .
وأضاف : ” لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان العذر شديد، فيكون من الاعذار التي يعذر بها المرء ” ، مشيرًا إلى أنه سيحاسب بنيته في هذا الأمر.
#يستفتونك مع الشيخ يوسف الشبيلي
حكم الصلاة في البيت بدون عذر ؟https://t.co/4H3E0y7S7Q pic.twitter.com/8FKpX6bCjM
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 26, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 19385 ] نشر منذ 36 دقيقة
اتوقع عذره فيه ناس مايبي يشوفهم في المسجد عليه ان يتجه لمسجد اخر اذا كان هذا السبب