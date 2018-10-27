بالفيديو.. رجل لايصلي في المسجد بدون عذر فما الحكم؟.. الشبيلي يجيب

حمود العنزي(صدى):

أجاب الدكتور يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، على سؤال حول حكم من يصلي في المنزل بدلا من المسجد.

وتضمن نص السؤال : ” رجل لا أصلي في المسجد بدون عذر، لكن أحافظ على صلواتي الخمس في المنزل بسبب مشكلة شخصية ، فما حكم ذلك ” .

وقال الشتري في جوابه : ” على المرء أن يجاهد نفسه ويتغلب على الأعذار الشخصية، أنا لا أعلم ماهي المشكلة التي تمنعه من الصلاة لكن إذا كان مريضًا فعليه البحث عن علاج والدعاء بأن يقويه الله على الصلاة في المسجد، بدل من الاستمرار بأدائها في المنزل ” .

وأضاف : ” لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان العذر شديد، فيكون من الاعذار التي يعذر بها المرء ” ، مشيرًا إلى أنه سيحاسب بنيته في هذا الأمر.