تفاصيل ليلة بكى فيها الإماراتي إسماعيل مطر

ماجد محمد(صدى):

وثقت الكاميرات لحظة بكاء قائد فريق الوحدة ومنتخب الإمارات إسماعيل مطر، في قمة الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 76 بسبب تعدي عدداً من الجماهير على اللاعب مما أدى إلى بكائه ومحاولة المتواجدين في الملعب من تهدئته.

وتبين أن سبب بكاء إسماعيل مطر هو قيام أحد جماهير النصر بسب أخيه إبراهيم المتوفي ولم يتوقع إسماعيل مطر أن يذكر هذا الإسم تحديداً خصوصاً ان اخيه إبراهيم لم يلعب كرة ولم يحظى بالشهرة.

ويعد إسماعيل مطر أحد أكبر الاسماء فى تاريخ الكرة الإماراتية، ويلعب لصفوف فريق الوحدة منذ عام 2001، وقد تمت إعارته عام 2009 للسد القطري قبل العودة للوحدة مرة أخرى.

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