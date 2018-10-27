العفاسي: قضية الإخوان الكراسي والأموال وليست الدين

عادل الحربي(صدى):

استنكر الداعية مشارى راشد العفاسي، رفع العلم الإسرائيلي بقطر، قائلا : ” بعد أن أزعجونا بمقطوعة التطبيع ورقصهم على صفقة القرن الوهمية نهاهم يسكتون اليوم عن جمباز القرن ” .

ونشر العفاسي صورًا من بطولة الجمباز في قطر ورفع الفريق الإسرائيلي للعلم، معلقًا : ” حتى يتيقّن السذّج ومطايا الإخوان أن القضية عند الإخوانجية الانتهازيين ليست الدين والأقصى ” .

وأضاف : ” بل هو الحزب ثم الكراسي والأموال ثم شيطنة خصومهم ! بعد أن أزعجونا بمقطوعة التطبيع ورقصهم على صفقة القرن الوهمية هاهم يسكتون اليوم عن جمباز القرن والطيب فيهم ينكر بنعومة ” .

ويتمادى ” الحمدين ” في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متجاهلًا حملات الرفض الشعبي، باستقباله وفدا إسرائيليا للمشاركة فى بطولة العالم للجمباز.

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