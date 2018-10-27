القبض على متهم رغم تخفيه بالنقاب لـ7 سنوات

القاهرة(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شاب لجأ لارتداء النقاب بشكل مستمر لمدة 7 سنوات، وذلك هربًا من ملاحقات الشرطة بعد هروبه من السجن في عام 2011 بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وحررت ” أجهزة الأمن ” محضر بالواقعة وأعترف فيه المتهم والذي يدعي ” ياسر ” والبالغ من العمر47 عام ، تفاصيل هروبه من السجن وانتقاله من بلدته في محافظة القليوبية للإقامة في ” القاهرة ” ، واستأجر شقة في ” بمنطقة ” دار السلام ” منذ قرابة عامين، وأنه يعمل كهربائي، وعقب انتهاء العمل، يرتدي النقاب في رحلة الذهاب والعودة، حتى يكون في مأمن من الاشتباه الأمني في الكمائن.

أخطرت ” الأجهزة الأمنية ” النيابة بالواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى النيابة للتوقيع على الحكم الصادر بحقه في هروبه من قضية ” مخدرات ” ولتنفيذه بعد القبض عليه.