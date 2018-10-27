  • الجمعة 26

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. القبض على متهم رغم تخفيه بالنقاب لـ7 سنوات

القبض على متهم رغم تخفيه بالنقاب لـ7 سنوات

القبض على متهم رغم تخفيه بالنقاب لـ7 سنوات
القاهرة(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شاب لجأ لارتداء النقاب بشكل مستمر لمدة 7 سنوات، وذلك هربًا من ملاحقات الشرطة بعد هروبه من السجن في عام 2011 بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وحررت ” أجهزة الأمن ” محضر بالواقعة وأعترف فيه المتهم والذي يدعي ” ياسر ” والبالغ من العمر47 عام ، تفاصيل هروبه من السجن وانتقاله من بلدته في محافظة القليوبية للإقامة في ” القاهرة ” ، واستأجر شقة في ” بمنطقة ” دار السلام ” منذ قرابة عامين، وأنه يعمل كهربائي، وعقب انتهاء العمل، يرتدي النقاب في رحلة الذهاب والعودة، حتى يكون في مأمن من الاشتباه الأمني في الكمائن.

أخطرت ” الأجهزة الأمنية ” النيابة بالواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى النيابة للتوقيع على الحكم الصادر بحقه في هروبه من قضية ” مخدرات ” ولتنفيذه بعد القبض عليه.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *