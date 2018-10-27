شاب يطلق زوجته لإرتدائها بدلة رقص

القاهرة(صدى):

حرر شاب مصري يدعى ” عصام ” عمره 33 عامًا، دعوى تطليق ضد زوجته ” ابتسام ” ، وذلك بعد قصة حب دامت 8 أشهر، معللًا موقفه بأنها ارتدت بدلة رقص في الشارع، احتفالًا بيوم ميلاد طفلتهما أمام أهالي المنطقة.

ونشرت ” وسائل إعلام ” مصرية، قول الزوج: ” قررنا الاحتفال بيوم ميلاد الطفلة، لكنها اتفقت مع مجموعة من السيدات على التسلية في تلك المناسبة ” .

وتابع: ” من ضمن فقرات التسلية، وجدتها ترتدي بدلة رقص في الشارع أمام الجميع، فأغضبني ذلك بشدة فضربتها وألغيت الاحتفال ” .

واختتم ” الزوج ” حديثه: ” عادت لمنزل والدها وظلت 6 أشهر، حتى طفح الكيل ولم ترد العودة للمنزل فلجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق ” .