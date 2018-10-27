كارينيو: دفعنا ثمن الفرص الضائعة وأقدر غضب الجماهير

نواف السالم(صدى):

قال مدرب فريق النصر ” دانييل كارينيو ” ، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية مباراة النصر والفيحاء، ” كنا نعلم قبل المباراة أن الفيحاء سيكون متواجد أكثر في الجانب الدفاعي، لذلك كنا حرصين على التسجيل في أقرب وقت.

وأضاف ” كارينيو ” ، أنه كانت لدينا فرص كثيرة للتسجيل ولكن لم ننجح في تحقيق الأهداف، ودفعنا ثمن كثرة الفرص الضائعة، لافتًا إلي أنه لم نلعب بشكل جيد في الشوط الثاني، ولم تكن هناك فرص للفيحاء لهجمات كثيرة سوي الهجمة المرتدة التي سجل منها الهدف.

وأكمل ” كارينيو ” ، أن اللاعبين قاتلوا في الملعب لكننا لم نلعب بوضوح وبشكل جيد، والمباراة انتهت بالتعادل ويجب أن نعمل بشكل أكبر استعدادًا للقادم، وأقدر غضب الجماهير، هذا أمر طبيعي لأنهم يريدون الفوز لفريقهم.

ولفت ” مدرب النصر” ، إلى أن جماهير النصر هي الداعم لنا في كل الملاعب التي نلعب فيها، حتى وإن كانت وجهة نظر الجماهير خاطئة أنا أراها صحيحة لأنهم الداعم الأساسي لنا في كل الملاعب والمدن.