بعد أقل من أسبوع.. عروس تلقي بنفسها من سطح منزلها

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت عروس مغربية بنفسها من سطح المنزل الذي تسكن فيه، صباح اليوم الجمعة، بعد أقل من أسبوع من زفافها.

وأقامت الفتاة زفافها وانتقلت إلى منزل زوجها، يوم الأحد الماضي، وكانت الفتاة بجوار زوجها بسطح منزل عائلته عندما ألقت بنفسها، إذ أن سطح المنزل الذي قفزت منه الفتاة يعود لعائلة زوجها، حيث قررا الزوجان الجديدان الإقامة بمنزل والدة ووالد العريس.

وانتقلت المصالح الأمنية المختصة ورجال الوقاية المدنية، وكذا أعوان ورجال السلطة إلى مكان وقوع الحادث، فور علمهم بالحادث، ولم يتم الكشف عن أسباب إقدام العروس على الانتحار حتى الآن.