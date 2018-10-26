من مسقط.. طائرة ” نتنياهو ” تهبط في الدوحة لزيارة تميم
كشفت صحيفة إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توقف أثناء عودته من مسقط، في مطار الدوحة.
وأوضحت الصحيفة، أن ” نتنياهو ” كان في زيارة قصيرة للقاء أمير قطر تميم بن حمد؛ لبحث العلاقات الثنائية.
وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد، قد استقبل أمس الخميس، نتنياهو وعقيلته سارة، في زيارة هي الأولى بهذا المستوى منذ 1996.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2738 ] نشر منذ 1 ساعة
وين النباحة وقناة الخنزيرة
ماجابوا طاري الزيارة …..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56935 ] نشر منذ 1 ساعة
اصحاب ويزورون بعض ,,
,, صحبتهم من زمان ,,