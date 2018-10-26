‏من مسقط.. طائرة ” نتنياهو ” تهبط في الدوحة لزيارة تميم

طلال الضوي(صدى):

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد توقف أثناء عودته من مسقط، في مطار الدوحة.

وأوضحت الصحيفة، أن ” نتنياهو ” كان في زيارة قصيرة للقاء أمير قطر تميم بن حمد؛ لبحث العلاقات الثنائية.

وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد، قد استقبل أمس الخميس، نتنياهو وعقيلته سارة، في زيارة هي الأولى بهذا المستوى منذ 1996.