بالفيديو.. ظاهرة انجذاب الشعر للأعلى مقدمة لحدوث صاعقة

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، بعض شاب و راعي وقد انجذب شعرهم إلى الأعلى، وكذلك خيوط القماش الذي يرتديه الراعي، ما يعني أن الموقع سيحدث به صاعقة.

ونشر عبدالسلام السلمان، عضو المجلس البلدي بمدينة جلاجل، الفيديو عبر ” تويتر ” ، معلقًا : ” هذه الظاهرة عبارة عن كهرباء ستاتيكية تحصل عند وجود سحب ركامية ولو تدققون في المقطع ستجدون شعر رأس الشاب الأخر منجذب للأعلى..!! وكذلك خيوط القماش على رأس الراعي ،، هذه الظاهرة أحيانا تكون مقدمة لحصول صاعقة ” .

وأضاف : ” عند حصول ظاهرة انجذاب الشعر للأعلى وكذلك خيوط الأقمشة ،، فاعلم أن هناك احتمال كبير لحصول صاعقة ، وعليك الابتعاد فورا عن المناطق المفتوحة والتوجه لمكان مغلق معزول كالسيارة أو مبنى ” .