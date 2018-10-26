بالفيديو.. ظاهرة انجذاب الشعر للأعلى مقدمة لحدوث صاعقة
أظهر مقطع فيديو، بعض شاب و راعي وقد انجذب شعرهم إلى الأعلى، وكذلك خيوط القماش الذي يرتديه الراعي، ما يعني أن الموقع سيحدث به صاعقة.
ونشر عبدالسلام السلمان، عضو المجلس البلدي بمدينة جلاجل، الفيديو عبر ” تويتر ” ، معلقًا : ” هذه الظاهرة عبارة عن كهرباء ستاتيكية تحصل عند وجود سحب ركامية ولو تدققون في المقطع ستجدون شعر رأس الشاب الأخر منجذب للأعلى..!! وكذلك خيوط القماش على رأس الراعي ،، هذه الظاهرة أحيانا تكون مقدمة لحصول صاعقة ” .
وأضاف : ” عند حصول ظاهرة انجذاب الشعر للأعلى وكذلك خيوط الأقمشة ،، فاعلم أن هناك احتمال كبير لحصول صاعقة ، وعليك الابتعاد فورا عن المناطق المفتوحة والتوجه لمكان مغلق معزول كالسيارة أو مبنى ” .
مقطع متداول
وهذه الظاهرة عبارة عن كهرباء ستاتيكية تحصل عند وجود سحب ركامية ولو تدققون في المقطع ستجدون شعر رأس الشاب الأخر منجذب للأعلى..!! وكذلك خيوط القماش على رأس الراعي ،،
هذه الظاهرة أحيانا تكون مقدمة لحصول صاعقة ⚡ ،، pic.twitter.com/UXpu4oqyEw
— عبدالسلام السلمان (@asalamAlsalman) October 26, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56935 ] نشر منذ 13 دقيقة
معلومه جديده يجب اخذها بعين الاعتبار والتفهم ,,
,, مثل ماتفضل اخونا عبد السلام السلمان ، هناك شحنات كهرومغناطيسيه ساكنه في جسم الإنسان وملابسه ، فإذا تحركت الشحنات السالبه من الارض بفعل جاذبية الشحنات الموجبه من الغيوم ، فإن الشعر او اي شيء خفيف في ملابس الشخص ، يتجاوب مع حركتها الصاعده من الآرض ويتحرك للأعلى .. وعليه تصل الذبذبات الكهربائيه العالية الفولتيه لتضرب جسم الإنسان في جزوء من الثانيه ,, هذا هو تفسيري للموضوع ,,
,, لذا يجب الإبتعاد عن المرتفعات اوالجلوس تحت الأشجار ، واللجوء الى اقرب مكان مغلق ساعة تراكم الغيوم ,,
,, هناك معلومه علميه ودي اذكرها بمناسبة إرتفاع شعر الرجال وارتفاع خيوط القماش على راس الرجال ..
,,كنت اشاهد احد البرامج العلميه ، اظهر التصوير البطيء بأن الصواعق تبدأ من الأرض وتصعد الى الغيوم الموجبه ,, وليس كما كنا نعتقده بأن الصواعق تنزل من الأعلى ، بل ان بدايتها من الأرض ، كما قلنا شحنات ارضيه سالبه تصعد الى الأعلى وتلتقي مع الشحنات الموجبه ، وتفعل الأفاعيل المهوله على الأرض ,,
,, هذا مادعاني ان افسر الموضوع بهذا التفسير ..
,, هذا والله اعلم ..