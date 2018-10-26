عسكري يهدد الملازم بإطلاق النار على نفسه حفاظًا على شرفه

بيروت(صدى):

انكشف أمر أحد العسكريين في لبنان؛ لاصطحابه الهاتف إلى مركز العمل، فتمت مصادرة هاتفه الخلوي ونال عقوبة على مخالفته الأوامر العسكرية قضت بحبسه مدة خمسة أيام.

وأثار الأمر خوف وقلق العسكري؛ لاحتواء هاتفه على صور لخطيبته دون حجاب، وكذلك أخواته البنات، فانتفض لشرفه وكرامته، واتصل مرات عديدة بالضابط المسؤول ليطلب منه محو الصور في ذاكرة الهاتف، ولكن الضابط أغلق الخط بوجهه عدة مرات، ولم يعد يرد على اتصالاته.

تناول العسكري بندقيته، وأطلق منها عيارًا ناريًا في الهواء، وراح يهدد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يجبه الملازم أول.