عسكري يهدد الملازم بإطلاق النار على نفسه حفاظًا على شرفه
انكشف أمر أحد العسكريين في لبنان؛ لاصطحابه الهاتف إلى مركز العمل، فتمت مصادرة هاتفه الخلوي ونال عقوبة على مخالفته الأوامر العسكرية قضت بحبسه مدة خمسة أيام.
وأثار الأمر خوف وقلق العسكري؛ لاحتواء هاتفه على صور لخطيبته دون حجاب، وكذلك أخواته البنات، فانتفض لشرفه وكرامته، واتصل مرات عديدة بالضابط المسؤول ليطلب منه محو الصور في ذاكرة الهاتف، ولكن الضابط أغلق الخط بوجهه عدة مرات، ولم يعد يرد على اتصالاته.
تناول العسكري بندقيته، وأطلق منها عيارًا ناريًا في الهواء، وراح يهدد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يجبه الملازم أول.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33567 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني الجوال ممنوع عندهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56935 ] نشر منذ 56 دقيقة
موقف صعب حسب انظمتهم ,, دامه ممنوع ,,
,, وسهل جداً لو قفل الجوال وابقاه معهم الى تنتهي القضيه ويرجع له هاتفه ,,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11628 ] نشر منذ 45 دقيقة
كيف محبوس خمسة أيام ويتناول بندقيته و يطلق منها عياراً نارياً في الهواء .🤔.