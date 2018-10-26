مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة

نايف السالم(صدى):

لقي اثنين مصرعهم، فيما أصيب ثمانية آخرين، إثر انقلاب سيارة على طريق ثول باتجاه ينبع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق المدينة بعد كبري ثول باتجاه ينبع.

وأضاف أنه توجهت خمس فرق إسعافية إلى موقع البلاغ، حيث تبيَّن وجود حالتين وفاة وحالتين إصابة حرجة و6 حالات إصابات بين متوسطة وطفيفة.

وأكد أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ثم نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.