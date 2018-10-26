3 محظورات لإبعاد الطفل عن التدخين.. تعرّف عليها
أصدرت وزارة العدل مجموعة من المحظورات بشأنها عدم تشجيع الطفل على التدخين وإبعاده عنها بأقصى درجة ممكنة.
ونشرت الوزارة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، 3 محظورات، جاءت كالتالي:
1-يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
2-يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
3-يحظر استيراد و بيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56936 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام معقول ,,
,, يجب الاخذ به ,,