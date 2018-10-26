3 محظورات لإبعاد الطفل عن التدخين.. تعرّف عليها

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة العدل مجموعة من المحظورات بشأنها عدم تشجيع الطفل على التدخين وإبعاده عنها بأقصى درجة ممكنة.

ونشرت الوزارة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، 3 محظورات، جاءت كالتالي:

1-يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

2-يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

3-يحظر استيراد و بيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.