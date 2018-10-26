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  3. شاهد .. زواج شيبان على نهاية عمرهم .. قسمة ونصيب

شاهد .. زواج شيبان على نهاية عمرهم .. قسمة ونصيب




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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1449 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله ! يكفي ان الزفة والاهازيج كلها تردد كلمة التوحيد…. حقا وصدقا.. لا إله إلّا الله

[ عدد التعليقات: 56936 ] نشر منذ 1 ساعة

ربنا قادر على كل شيء ,, سبحانه ,,

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