بالفيديو.. العبار: البلاد العربية سوق ناشئة بها الكثير من الفرص في كافة المجالات

حمود العنزي(صدى):

قال ” محمد بن على العبار ” مدير التنمية الاقتصادية بدبي، ومستشار حاكم دبي الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم ” ، اليوم الجمعة، في تصريحات له بمؤتمر ” دافوس الصحراء ” المقام بمدينة ” الرياض ” ، إن المنطقة العربية تعد منطقة أسواق اقتصادية ناشئة، ولذلك فإن فرص العمل التجاري موجودة في كل المجالات.

وأضاف ” العبار ” ، أنه على الفرد أن يتحرك وأن يكون شجاع، لأن رأس المال ليس هو المشكلة الرئيسية، ولكن يجب أن تمتلك الرغبة والشغف تجاه ما تقوم به، لافتًا إلى أنه ستقع في المشاكل مرة وإثنين، ولكن من الضروري أن تستمر وألا تتراجع.

وذكر ” العبار ” ، تجربته الشخصية موضحًا أنه تعثر في عمله مرة وإثنين في البداية عندما فتح محل حلوى ” كيك ” ، ثم تعثر بمرة أخري بعد افتتاحه محل أحذية، وعقبها مباشرة فتح شركة العقارات والتي ثمنها الأن يتراوح بين 220 :240 مليار دولار.

وشدد ” العبار ” على ضرورة الابتعاد عن الأشخاص المحبطين والفاشلين، لأنهم أحد أكبر أسباب الفشل، ولأنهم لا يوفرون دوافع النجاح.