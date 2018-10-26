جامعة القصيم تعلن عن حاجتها إلى مدربات قيادة سيارات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها إلى مدربات قيادة سيارات، للعمل في مقر المدرسة بالقصيم.

على أن يكون المتقدمات ممن يتوفر لديهن الشروط التالية:

1-أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فيما فوق.

2-أن يكون عمر المتقدمة ما بين 22 : 45 عامًا.

3-أن تجيد المتقدمة مهارة قيادة السيارات.

4-ألا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي.

5-الأفضلية لمن لديها خبرة عمل ” مدربة قيادة سيارات ” أو حاصلة على شهادة مدرب معتمد في قيادة السيارات أو حاصلة على دورات تدريبية في السلامة المرورية أو قيادة السيارات.

6-اجتياز المقابلة الشخصية والدورات التدريبية.

للتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الايميل التالي، في مدة أقصاها 23 صفر 1440 هـ:

[email protected]