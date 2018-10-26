جامعة القصيم تعلن عن حاجتها إلى مدربات قيادة سيارات
أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها إلى مدربات قيادة سيارات، للعمل في مقر المدرسة بالقصيم.
على أن يكون المتقدمات ممن يتوفر لديهن الشروط التالية:
1-أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فيما فوق.
2-أن يكون عمر المتقدمة ما بين 22 : 45 عامًا.
3-أن تجيد المتقدمة مهارة قيادة السيارات.
4-ألا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي.
5-الأفضلية لمن لديها خبرة عمل ” مدربة قيادة سيارات ” أو حاصلة على شهادة مدرب معتمد في قيادة السيارات أو حاصلة على دورات تدريبية في السلامة المرورية أو قيادة السيارات.
6-اجتياز المقابلة الشخصية والدورات التدريبية.
للتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الايميل التالي، في مدة أقصاها 23 صفر 1440 هـ:
[email protected]
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