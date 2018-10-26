” الصحة ” تبرئ مزيلات العرق واللقاحات من السرطان والوفاة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، حقيقة ما يتردد أن مزيلات العرق التي يوجد بها ألمنيوم، تسبب سرطان الثدي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، أن مزيلات العرق بالعموم آمنة ولا توجد دراسة تثبت أن هناك علاقة بين مزيلات العرق بالألمنيوم وسرطان الثدي.

كما بيَّنت الوزارة حقيقة أن اللقاحات تسبب أضرار دائمة وتؤدي للوفاة، مؤكدة أن اللقاحات آمنة جدًا، مضيفة أن الآثار الجانبية لها إن وجدت فهي بسيطة ومؤكدة.

وتابعت أن النوع الشديد منها، نادر جدًا ويخضع لرقابة محليًا وعالميًا.