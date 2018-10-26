الجمارك تنفى منعها للحجاج والمعتمرين حمل التمور

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الجمارك السعودية، حقيقة ما ذكرته أحد الصحف بشأن إجراءات تصدير التمور إلى خارج المملكة، بعنوان : ” المدينة: سنة كبيسة على تجار التمور.. حمّلوا الأمانة والجمارك والعمل مسؤولية خسائرهم ” .

أشارت الجمارك في بيان لها، مساء اليوم، إلى أنها لا تمنع الركاب بمختلف فئاتهم من حجاج أو معتمرين أو غير ذلك من حمل التمور في حال كان يقل وزنها عن 300 كيلو جرام، مضيفة أنه في حال تجاوز ذلك فإن وزارة البيئة تشترط شهادة سلامة المنتج للسماح بتصدير ذلك عبر أقسام الشحن بالمنافذ الجمركية.

وأكدت أنها حرصت على عقد ورشة عمل لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبحضور وكلاء الشحن؛ لتذليل العقبات التي قد تواجه عملائها من مصدرين ومستوردين، ولتحقيق النمو المتوقع في الناتج المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الصادرات السعودية.

ولفتت إلى أنها وجّهت الدعوة لبعض المهتمين في هذا الشأن وكان من بينهم الأستاذ أحمد عبدالهادي البحري، ممثل مؤسسة تمور الفريدة والتي نسبت الصحيفة له الحديث في سياق الخبر، والذي بدوره نفى ما جاء من معلومات لا تمت للواقع بصلة.

وناشدت الجمارك الصحيفة، بتحري الدقة خاصة في مثل هذه الحالات التي تستدعي التواصل من خلال القنوات الرسمية.