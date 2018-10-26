بالصور.. شباب يعبرون مجرى السيول غير مكترثين للمخاطر

نايف السالم(صدى):

تحدّى بعض الشباب، تحذيرات الدفاع المدني من مخاطر السيول، وعبر بعضهم مجري السيول، غير مكترثين لما قد ينتج عن هذا السلوك.

يذكر أن العاصمة المقدسة، كانت قد شهدت مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول، فيما حذَّر الدفاع المدني من السير بالقرب من الأودية أو السيول.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا على سكان مكة، باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والتي تصحب بنشاط الرياح الشطحية، حتى الثانية بعد منتصف الليل.