” آل سويلم ” يفتح النار على حكم مباراة النصر والفيحاء

نواف السالم(صدى):

علّق سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على نتيجة مباراة فريقه أمام الفيحاء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هاردلك لنا جميعاً هذا التعادل.. رأينا جميعاً ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية بالجملة، مخالفة صريحة قبل تسجيل الهدف، ضربة جزاء لم تحتسب، وغياب غريب للـ VAR عن حكم المباراة ” .

وأضاف : ” مثل هذا الحكم لا يستحق نيل شرف قيادة مباريات في الدوري السعودي ” .

وانتهت مباراة النصر أمام الفيحاء بالتعادل الإيجابي، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.