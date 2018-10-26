بالفيديو.. حليمة بولند: نصائح للفتيات بكيفية إثارة الرجال

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” ، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، والذي تداوله نشاط السوشيال ميديا، بعد أن قدمت من خلاله نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل والتعامل معه، وذلك ضمن برنامجها التثقيفي للرجال والنساء مع الدكتورة ” فوزية دريع ” .

وظهرت ” بولند ” في الفيديو في صالون بيتها، وهي تصب الشاي وتوضح للفتاة كيفية إثارة زوجها، وطريقة المشي بدلع.

وأضافت ” دريع ” قائلة: ” إن الزوج يحتاج إلى الحنان والدلع من زوجته عندما يعود للبيت وهو تعِب، مضيفة أن لغة الجسد بين الرجل والمرأة أهم شيء في العلاقة ” .