بالفيديو.. حليمة بولند: نصائح للفتيات بكيفية إثارة الرجال
نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” ، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، والذي تداوله نشاط السوشيال ميديا، بعد أن قدمت من خلاله نصائح للمرأة حول كيفية إثارة الرجل والتعامل معه، وذلك ضمن برنامجها التثقيفي للرجال والنساء مع الدكتورة ” فوزية دريع ” .
وظهرت ” بولند ” في الفيديو في صالون بيتها، وهي تصب الشاي وتوضح للفتاة كيفية إثارة زوجها، وطريقة المشي بدلع.
وأضافت ” دريع ” قائلة: ” إن الزوج يحتاج إلى الحنان والدلع من زوجته عندما يعود للبيت وهو تعِب، مضيفة أن لغة الجسد بين الرجل والمرأة أهم شيء في العلاقة ” .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17228 ] نشر منذ 34 دقيقة
فوزيه الدريع كأنها رجال جنبك وتطبقين عليه 🙊
استغفر الله يا ربي
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 26 دقيقة
ناقص حليمة هولند تنصح الحريم