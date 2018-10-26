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بالفيديو .. التعادل يحسم مباراة النصر والفيحاء

بالفيديو .. التعادل يحسم مباراة النصر والفيحاء
ماجد محمد(صدى):

حسم التعادل الإيجابي، مباراة الفيحاء أمام النصر، والتي جمعتهما مساء اليوم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز نور الدين مرابط، لاعب النصر، الهدف الأول عند الدقيقة 15 من عمر اللقاء، فيما تعادل دانيلو أسبريلا في الدقيقة 58.

وحصل الفريقين على نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد النصر إلى 19 نقطة في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 4 نقاط في المركز الـ13.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3206 ] نشر منذ 41 دقيقة

هاردلك للفيحاء كان يستحق الفوز
افضل لاعب في الكلاسيكو😅 أسبريلا

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