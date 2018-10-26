المعهد العلمي في بيشة يختتم أسبوع الأمن الفكري

محمد السعران(صدى):

ضمن فعاليات نشاط الاسبوع الثامن بعنوان ” الأمن الفكري ” نظم المعهد العلمي في بيشة معرض مصور شمل منشورات توعوية عن التنظيمات الإرهابية والجماعات المشبوهة حيث استمع فضيلة مدير المعهد الشيخ ناصر بن علي التوبي الشهراني وجمع من طلبة المعهد لما تضمنه المعرض من إرشادات وتوجيهات ونصائح حول الأمن الفكري.

وأوضح مدير المعهد الشيخ ناصر بن علي التوبي الشهراني ، أن المعهد أقام تلك الفعاليات انطلاقا من استشعار المعهد كمؤسسة تربوية بدوره في أهمية الأمن الفكري وعلاجه والتوعية بالطرق الشريعة الثابت وتعزيز هذا الدور الإيجابي التوعوي الذي يسعى إلى تحصين طلاب المعهد من خطر الأفكار المنحرفة والآراء الفاسدة.