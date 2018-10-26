بعد فقدها لابنائها.. امرأة تبوك ينتظرها مفاجأة بعد عودتها لمنزلها

محمود البلوي(صدى):

رمم فريق تطوعي تبوك، منزل السيدة التي فقدت ابنائها أثر حريق في منزلها، منذ أربعة أشهر، ونجحوا في إظهاره بصورة مختلفة عن السابق؛ لاستقبال الأم عند عودتها أمس إلى المدينة برفقة بقية الأسرة.

وتكفل الفريق بدعم من جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، وبمساعدة المتطوعين من أهالي تبوك، وتم افتتاح المنزل أمس بحضور الدكتور عبد الله بديوي الشريف الأمين العام لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك، والمدير التنفيذي بالجمعية ناصر العنزي، والمشرف العام لفريق تطوعي تبوك مفلح آل قشيم، وقائد فريق تطوعي تبوك عيد الذكري، وعضو الفريق والمشرف على المنزل ناصر القيسي.

يذكر أن هذه الأم فقدت منذ أربعة أشهر، ثلاثة من ابنائها، وجنينها، إثر حريق اندلع في منزلها، إذ كانت في الشهر الثالث وقت الحادث، وعلى الرغم من نجاحها في إنقاذ أحد ابنائها إلا أنها لم تستطع إنقاذ البقية؛ لسقوطها من أثر الدخان، وخروجها بحريق نسبته 30%.