بعد فقدها لابنائها.. امرأة تبوك ينتظرها مفاجأة بعد عودتها لمنزلها
رمم فريق تطوعي تبوك، منزل السيدة التي فقدت ابنائها أثر حريق في منزلها، منذ أربعة أشهر، ونجحوا في إظهاره بصورة مختلفة عن السابق؛ لاستقبال الأم عند عودتها أمس إلى المدينة برفقة بقية الأسرة.
وتكفل الفريق بدعم من جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، وبمساعدة المتطوعين من أهالي تبوك، وتم افتتاح المنزل أمس بحضور الدكتور عبد الله بديوي الشريف الأمين العام لجمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك، والمدير التنفيذي بالجمعية ناصر العنزي، والمشرف العام لفريق تطوعي تبوك مفلح آل قشيم، وقائد فريق تطوعي تبوك عيد الذكري، وعضو الفريق والمشرف على المنزل ناصر القيسي.
يذكر أن هذه الأم فقدت منذ أربعة أشهر، ثلاثة من ابنائها، وجنينها، إثر حريق اندلع في منزلها، إذ كانت في الشهر الثالث وقت الحادث، وعلى الرغم من نجاحها في إنقاذ أحد ابنائها إلا أنها لم تستطع إنقاذ البقية؛ لسقوطها من أثر الدخان، وخروجها بحريق نسبته 30%.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56922 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمد لله على سلامتها وعظَّم الله اجرها ,, آمين ,,
.. وشكراً لكم على هااللفتة الطيبه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33548 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحمدلله على سلامتها. والله يعوضها خير فيما فقدت ويجعله منزل خير وسعاده
ويجزا من ساهم في مساعدتها خير الجزاء
متقاعد عاى قيد الحياة[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 32 دقيقة
بيض الله وجهيكم على هذه الوقفة. والله يكتب لكم الأجر………….
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1187 ] نشر منذ 26 دقيقة
جزاء الله كل من قام بهذا العمل الجميل جعله الله في موازين حسناتكم