” حساب المواطن ” يوضح خطوات التقديم بعد إلغاء السجل التجاري

علي القحطاني(صدى):

أجابت ” خدمة العملاء ” التابعة لبرنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الجمعة، على استفسار ورد من أحد المواطنين على الحساب الرسمي لها موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” جاء فيه: ” كان عندي سجل تجاري وتم إلغاؤه، كيف الطريقة الآن كي يتم نزول المساعدة ؟ ” .

ورد ” حساب المواطن ” ، قائلًا: ” في حالة شطب السجل التجاري، يتم رفع شهادة الشطب عبر صوتك مسموع على المسار التالي ” الأهلية- سجل تجاري ” ومن ثم تقديم اعتراض لعدم الأهلية في حال كنت ” غير مؤهل ” .

وأرفق ” حساب المواطن ” ، رابط الأتي هنــــــا.. لتوضح ألية تقديم الاعتراض.