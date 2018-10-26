آل الشيخ: قرار إبعاد كلاتمبيرج أراحني

ماجد محمد(صدى):

علَّق معالي المستشار تركي آل الشيخ، على قرار اتحاد كرة القدم، بتعيين نبيل نقشبندي رئيسًا للجمة الحكام خلفًا للإنجليزي مارك ملاتنبيرج.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كل التوفيق للأخ نبيل نقشبندي فيما أوكل له من الاتحاد السعودي … نطمح بمستوى عالمي للتحكيم ” .

وتابع : ” قرار إبعاد كلاتمبيرج أراحني، لكن لا أستطيع الحكم على البديل إلا بعد مشاهدة عمله … القرار للاتحاد… نصبر ونشوف النتائج ” .

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أن قرار تعيين نقشبندي جاء في إطار مساعي مجلس الإدارة في تطوير منظومة عمل الاتحاد؛ وذلك للارتقاء بكرة القدم في المملكة للمكانة التي تليق بها عالميًا.