الأرصاد ومدني الطائف يصدران تنبيهاً متقدماً لهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مبينةً أن الحالة تشمل عدداً من مراكز محافظة الطائف الهدا، والشفا ، يمتد تأثيرها إلى مكة المكرمة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر إلى الساعة التاسعة والنصف مساء ً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.