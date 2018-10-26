أمطار على منطقة الباحة

الباحة(صدى):

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق وغامد الزناد والمخواه وقلوه والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .