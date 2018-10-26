بالصور.. لوحة فنية رائعة شكلها ” ميكونو ولبان ” بصحراء الربع الخالي

عادل الحربي(صدى):

تداول نشاط التواصل الاجتماعي بشكل واسع، اليوم الجمعة، مجموعة من الصور الرائعة والتي نشرها مجموعة مصورين لبحيرات خلفها كلًا من إعصار ” ميكونو ولبان ” بصحراء الربع الخالي.

وأوضحت ” مجموعة الصور ” التقطها المصور العماني ” أحمد الطوقي ” ، كيف حولت مياه الأمطار أجزاء كبيرة من الصحراء والأرض القاحلة إلى لوحات فنية بديعة وبحيرات مياه وسط الرمال.

ورصدت ” الصور ” ، المناظر الخلابة لظهور بحيرات في صحراء الربع الخالي، والكم الهائل من المياه والفيضانات التي قطعت من صلالة وصولًا إلى مقشن بحدود 450 كلم، حتي وصلت إلى المملكة.

وكان الإعصار المداري الذي أطلق عليه ” ميكونو ” ضـرب كلاً من ” اليمن، سلطنة عمان، الإمارات، وأجزاء من المملكة ” في شهر مايو الماضي، وتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة، ثم أتبعه إعصار ” لبان ” مؤخرًا.