  • الجمعة 26

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو والصور.. الوحدة يفوز بثلاثية على أحد في الدوري

بالفيديو والصور.. الوحدة يفوز بثلاثية على أحد في الدوري

بالفيديو والصور.. الوحدة يفوز بثلاثية على أحد في الدوري
ماجد محمد(صدى):

فاز فريق نادي ” الوحدة ” على نظيره ” أحد ” بنتيجة 3-1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الناديان، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وأحرز أهداف نادي الوحدة اللاعب ” ماركوس جليرمي ” بالدقيقة 47، وأتبعه اللاعب ” عبدالله الزوري ” بالهدف الثاني للنادي في الدقيقة 61، وسدد اللاعب ” روملو أوتيرو ” الهدف الثالث بالدقيقة 68 ليؤكد فوز الوحدة على نظيره أحد والذي نجح في إحراز هدفه الوحيد عن طريق اللاعب ” محمد الضوء ” في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *