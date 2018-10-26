بالفيديو والصور.. الوحدة يفوز بثلاثية على أحد في الدوري

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق نادي ” الوحدة ” على نظيره ” أحد ” بنتيجة 3-1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الناديان، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وأحرز أهداف نادي الوحدة اللاعب ” ماركوس جليرمي ” بالدقيقة 47، وأتبعه اللاعب ” عبدالله الزوري ” بالهدف الثاني للنادي في الدقيقة 61، وسدد اللاعب ” روملو أوتيرو ” الهدف الثالث بالدقيقة 68 ليؤكد فوز الوحدة على نظيره أحد والذي نجح في إحراز هدفه الوحيد عن طريق اللاعب ” محمد الضوء ” في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.