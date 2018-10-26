ارتفاع قتلى كارثة البحر الميت

عمان(صدى):

ارتفع عدد القتلى جراء جرف السيول في منطقة البحر الميت في الأردن، إلى 23 شخصًا، الأمر الذي ترتب عليه إعلان الديوان الملكي الهاشمي الأردني تنكيس علم السارية على مدخله الرئيسي، اعتبارًا من صباح اليوم ولثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ” ماتوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول ” .

وأعلنت مصادر طبية أردنية، أمس الخميس، أن السيول تسببت بمقتل 18 شخصًا، وإصابة العشرات أغلبهم أطفال، إضافة إلى عشرات المفقودين، فيما تستمر الأجهزة المعنية بعمليات البحث والإنقاذ.

يذكر أن الطريق الذي يربط منطقة البحر الميت بالمناطق الجنوبية في البلاد انقطعت بعد انهيار جسرها صباح اليوم.