بالصور.. تعديل مقاعد طائرات ” الخطوط السعودية ” من طراز إيرباص ” A320 “

نايف السالم(صدى):

تعمل شركة الخطوط الجوية السعودية، على تجديد مقاعد طائراتها من طراز إيرباص ” إيه 320 ” ذات الممر الواحد، وذلك منذ أكتوبر الجاري بمعدل طائرة واحدة شهريًا.

وأوضحت الشركة، أن عمليات التجديد تتضمن تزويد المقاعد الخاصة بدرجة الضيافة (الدرجة السياحية) بشاشات تحوي أنظمة ترفيه، إضافة إلى تعديل مقاعد درجة الأعمال بحيث تنحني حتى 180 درجة؛ لتوفير فر راحة إضافية للمسافرين.

يذكر أنه من المقرر أن ينتهي هذا المشروع في مايو القادم، فيما تفيد المعلومات تشير أن التحديث سيطال الطائرات الخاصة بالوجهات الأوروبية ” ميلان، ميونخ، روما، فرانكفورت، جنيف ” .