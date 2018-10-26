مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات يوافق على مسابقات الموسم التاسع والخطة الإعلامية

متعب بن محمد الحزيم(صدى):

ترأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة وذلك صباح امس الخميس 16 صفر 1440 في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

بدأ الاجتماع بكلمة لمعالي الوزير رحب فيها بحضور أعضاء المجلس وأعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية و شكر الجميع على مشاركتهم مثمنا الإنجازات والنجاحات التي حققها الاتحاد الرياضي للجامعات في الموسم الثامن الماضي ومتطلعا إلى المزيد في الموسم التاسع الحالي مؤكدا دعم الوزارة المتواصل للاتحاد ليرتقي بالرياضة الجامعية و يساهم في تحقيق رؤية المملكة2030 التي تعد النشاط الرياضي من أهدافها خصوصا أن الجامعات الحاضنة لمعظم شباب الوطن.

بعد ذلك تمت مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال والتي من أبرزها: الإطلاع على دليل الموسم التاسع للاتحاد قدمها د. عبدالاله الصلوي رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد والذي يشتمل على 13 بطولة و8 تجمعات بالإضافة إلى 4 دوريات تنطلق لأول مرة في تاريخ الاتحاد في موسم واحد. ووافق المجلس على هذه المسابقات متمنيا التوفيق للمشاركين.

بعدها تم استعراض أعمال اللجنة الفنية وإقرار لوائح المسابقات وضبط السلوك بجانب استعراض التقرير الإعلامي المرئي والإلكتروني للموسم الثامن قدمه د. تركي العيار المستشار الإعلامي ورئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مؤكدا على نجاح التغطية الإعلامية للموسم الثامن الذي تثبته الإحصائيات حيث تم نشر أكثر من 520 مادة إعلامية عبر 110 صحيفة وموقع إلكتروني مع تغطية الفعاليات بأكثر من 1300 تغريدات أفراد وتغطيتها بأكثر من 90 محتوى مرئي و مسموع و 2360 مجموع التغطية الإعلامية على تويتر و 550 رابط خبر عن الاتحاد مع إجمالي البث التلفزيوني المباشر 4319 دقيقة اي ما يعادل 71،9 ساعة بث في قناة 22 وتوثيق الفعاليات بالصور الفوتوغرافية التي بلغت 5000 صورة

وتم أيضا استعراض الخطة الإعلامية للموسم التاسع والتي وافق عليها المجلس وقد أشاد معالي الوزير بحجم التغطية الإعلامية ونجاحها في الموسم الثامن ويامل تكثيف التغطية في الموسم التاسع شاكرا لرئيس اللجنة الإعلامية وأعضائها على جهودهم الواضحة والملموسة والمتميزة.

بعد ذلك قدم د. خالد المزيني مدير عام المنتخبات الجامعية في الاتحاد تقريرا عن المشاركات الخارجية للاتحاد والمتمثلة في بطولة كرة الطائرة الشاطئية في المانيا وبطولة الكاراتيه في اليابان وبطولة الشيخ زايد لكرة قدم الصالات في ابو ظبي وقد أثنى معالي الوزير وأعضاء المجلس على هذه المشاركات مؤكدين إيجابياتها والاستمرار في المشاركة في البطولات الدولية.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي و امين عام مجلس التعليم العالي د. محمد الصالح ومدراء الجامعات الأعضاء في المجلس معالي الدكتور سليمان أبالخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و د.عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجده و د.عبدالله الربيش مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

بالإضافة إلى د. عبدالله مهرجي و د. أحمد الفاضل عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود و أ.عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية

كما حضر الاجتماع د. عبدالله البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ود.صلاح السقاء الأمين العام.