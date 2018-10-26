بالصور.. الشباب يخطف فوزًا قاتلًا من القادسية

ماجد محمد(صدى):

خطف نادي الشباب فوزًا قاتلًا من القادسية، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز إلتون خوزيه لاعب القادسية الهدف الأول بالمباراة في الدقيقة 36، إلا أن التقدم لم يستمر طويلًا فتعادل الشباب بهدف من سواريز في الدقيقة 40، فيما جاء هدف التقدم للشباب في الدقيقة السابعة من الوقت القاتل للشوط الثاني بقدم خالد الكعبي.

وارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقاط محتلًا المركز السابع، ويحتل القادسية المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.