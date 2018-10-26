ماكرون يصف وقف مبيعات السلاح للسعودية بوفاة خاشقجي بـ” الديماجوجية “

علي القحطاني (صدى):

تساءل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن الصلة بين مبيعات السلاح ووفاة السيد خاشقجي، قائلًا: ” لا صلة لذلك بالسيد خاشقجي. ”

وكان ذلك في إطار دعوات عدد من الدول الأوروبية لوقف مبيعات السلاح للسعودية بعد وفاة المواطن جمال خاشقجي، واصفًا هذه الدعوات بأنها ” ديماجوجية .”

وظل يقول خلال مؤتمر صحافي في سلوفاكيا، اليوم الجمعة، ” هذه ديماجوجية محضة، أن نقول لابد أن نوقف مبيعات السلاح.. هذا لا علاقة له بالسيد خاشقجي. “