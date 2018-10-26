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  3. ماكرون يصف وقف مبيعات السلاح للسعودية بوفاة خاشقجي بـ” الديماجوجية “

ماكرون يصف وقف مبيعات السلاح للسعودية بوفاة خاشقجي بـ” الديماجوجية “

ماكرون يصف وقف مبيعات السلاح للسعودية بوفاة خاشقجي بـ” الديماجوجية “
علي القحطاني (صدى):

تساءل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن الصلة بين مبيعات السلاح ووفاة السيد خاشقجي، قائلًا: ” لا صلة لذلك بالسيد خاشقجي. ”
وكان ذلك في إطار دعوات عدد من الدول الأوروبية لوقف مبيعات السلاح للسعودية بعد وفاة المواطن جمال خاشقجي، واصفًا هذه الدعوات بأنها ” ديماجوجية .”

وظل يقول خلال مؤتمر صحافي في سلوفاكيا، اليوم الجمعة، ” هذه ديماجوجية محضة، أن نقول لابد أن نوقف مبيعات السلاح.. هذا لا علاقة له بالسيد خاشقجي. “


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33535 ] نشر منذ 24 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ياكسحت النابحين الشاهقين الناهقين هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الآدمي صادق ايش دخل الاسلحه في موت خاشقجي

[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 20 دقيقة

يسلم منطوقك يااخت لست محرومه ,,,

,, هذا الكلام اللي في نفسي اول ماقريت الخبر ,, لاهنتي اختنا ,,

[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 20 دقيقة

يسلم منطوقك يااخت لست محرومه ,,,

,, هذا الكلام اللي في نفسي اول ماقريت الخبر ,, لاهنتي اختنا ,,

[ عدد التعليقات: 56914 ] نشر منذ 19 دقيقة

اليوم النت ماهو ماشي معاي تمام ,,

,, او ان هناك مشكله لا اعرف ماهي ,,

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