هل يكتب الراتب قبل سحب القرض أم بعده؟.. حساب المواطن يجيب

علي القحطاني (صدى):

أجاب برنامج حساب المواطن، على سؤال مواطن بشأن كتابة راتبه وهل يتم ذلك قبل سحب قروض البنك والتزاماته المالية أم بعدها؟

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على موقع ” تويتر ” ، إنه لا يتم النظر في القروض أو أي التزامات أخرى للمستفيد.

وأضاف أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، مؤكدًا أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

في سياق آخر، يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الثانية عشرة، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة في نوفمبر المقبل.