إنقاذ حياة الأمير هاري وميجان ماركل من حادث طائرة

لندن (صدى):

أنقذ كابتن طائرة، كانت تنقل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، حياة الأمير وزوجته من الموت.

وكان ذلك عندما رأى الكابتن طائرة أخرى كانت على مدرج مطار سيدني أثناء عملية الهبوط، مما قرر في اللحظات الأخيرة التراجع عن الهبوط والتحليق مرة أخرى، بحسب مقطع مصور نشرته هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال الطيار روسر ممازحًا للركاب: ستحصلون على فرصة أخرى لرؤية المنظر الرائع للميناء، وهبطت الطائرة بأمان وسلام تام.